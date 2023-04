Motorola Moto g42, tripla cam da 50 MP e display OLED a prezzo MINI

Ti sembrerà il solito errore di prezzo ma ti assicuriamo che non c’è nessun errore: quest’oggi l’ottimo smartphone Android economico Motorola Moto g42 crolla di prezzo in questa offerta di Amazon. Infatti, complice uno sconto del 38%, il device della casa alata può essere tuo ad appena 159€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Leggero, compatto, sottile e con un design molto accattivante grazie alla scelta di materiali di buona fattura, il device a marchio Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali necessità nonostante il prezzo evidentemente molto conveniente.

C’è una grande offerta su Amazon per l’ottimo Motorola Moto g42: affare d’oro

Ad appena 159€, infatti, puoi stringere tra le mani uno smartphone con un bellissimo display OLED ad altissima risoluzione (Full HD+) con una perfetta calibrazione dei colori. Portalo con te per tutto il giorno senza temere di restare senza autonomia grazie alla capiente batteria da ben 5000 mAh, e avvia tutte le app che vuoi in un istante con il velocissimo processore octa core.

Come se non bastasse, Motorola Moto g42 sa il fatto suo anche dal punto di vista fotografico: il device economico monta un modulo triplo capeggiato da un sensore principale da 50 MP con IA per scatti sempre eccellenti.

A queste condizioni risulta davvero difficile non mettere subito nel carrello lo smartphone di Motorola, incredibilmente in offerta su Amazon ad appena 159€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

