Motorola Moto G42: il telefono per tutti ad un prezzo REGALATO

Se state cercando uno smartphone di fascia bassa, economico ma potente, performante il giusto, con un bel design e che non costi troppo… abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Sì, esiste e si chiama Motorola Moto G42. Parliamo di un midrange che si trova anche in sconto su Amazon all’incredibile prezzo di soli 159,90€.

Il risparmio c’è ed è evidente (pari al 4% sul costo di listino) ma ciò che ci colpisce sono i numerosi vantaggi che Amazon offre al cliente. Partiamo dalla consegna celere e veloce: in pochissime ore sarà a casa vostra, pronto per essere utilizzato al meglio. Le spese di spedizione sono gratuite e comprese, ma non finisce qui. Con l’abbonamento ad Amazon Prime riceverete anche l’iscrizione gratuita a Prime Video, il servizio di streaming video on demand di Jeff Bezos, con tanti contenuti pazzeschi come The Boys o LoL – Chi ride è fuori.

Segnaliamo poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate, la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Cosa volere di più?

Motorola Moto G42: a questo prezzo è un Best Buy

Il dispositivo dispone di un sistema fotografico composto da tre sensori, con quello principale da 50 Megapixel. Scatta immagini meravigliose, nitide e risolute anche al buio. Il pannello poi è un OLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ coadiuvato da tecnologia audio Dolby Atmos. La visione dei contenuti sarà un Plus non da poco con questo gadget.

Motorola Moto G42 ha una batteria da ben 5000 mAh che si ricarica in pochissimo grazie al sistema Turbo Per da 20W. Potenza da vendere poi con il processore Snapdragon 680 di Qualcomm. La memoria interna è da 128 GB, ulteriormente espandibile con microSD e la RAM invece è da 4 GB.

A soli 159,90€ è il mediogamma da acquistare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.