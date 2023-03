Motorola Moto G32 sotto la soglia piscologica dei 150€ su Amazon

Il Motorola Moto G32 è uno smartphone votato all’intrattenimento e al gaming, grazie a un display eccelso con risoluzione Full HD+. Offre inoltre un’ottima autonomia e una fotocamera che beneficia della tecnologia Quad Pixel. Oggi è in offerta su Amazon a 149,90 euro, difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Motorola Moto G32 in sconto del 35% su Amazon

Il principale punto di forza del nuovo Moto G32 è il display da 6,5″ Full HD+ con refresh rate a 90Hz. L’esperienza di visione è fluida e uniforme, le immagini sono straordinarie, con i dettagli che vengono esaltati al massimo grado dalla risoluzione del pannello. In poche parole, uno schermo ottimo sia per guardare i contenuti multimediali come film e serie TV sia per giocare. Un altro elemento che rende il base gamma di Motorola un acquisto intelligente è l’autonomia super, grazie alla batteria da 5.000 mAh affiancata dalla ricarica rapida TurboPower 30. A muovere il tutto è il processore octa-core Snapdragon 680, che nel modello in offerta è abbinato a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Infine gli scatti della tripla fotocamera (sensore da 50MP per la principale) sono più che positivi, soprattutto se confrontati con quelli degli altri smartphone alla stessa fascia di prezzo.

Se sei un fan della serie Moto G di Motorola o vuoi semplicemente provare in prima persona le “motorolate” di cui tutti parlano in rete, le Offerte di Primavera Amazon ti fanno un regalo. Approfitta ora dell’offerta per risparmiare 80 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e riceverlo a casa tua già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.