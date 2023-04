Motorola moto g32 a PREZZO SBRICIOLATO su Amazon (-37%)

Stai cercando uno smartphone che offra buone prestazioni ma non vuoi spendere tanto? Allora oggi posso darti una mano segnalandoti questa super offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Motorola moto g32 a soli 144 euro, invece che 229,90 euro.

In questo momento puoi fare un vero colpaccio. Risparmi quasi 86 euro e ti porti a casa un ottimo smartphone. Grazie a questo sconto del 37% il prezzo si avvicina di tantissimo al minimo storico, per cui per averlo dovrai essere veloce, dato che non durerà ancora lungo.

Motorola moto g32: entry level dalle ottime prestazioni

Motorola moto g32 è un entry level che però non delude affatto. In questa versione avrai 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Possiede già Android 12, sistema operativo fluido e intuitivo. Ha una mega batteria da 5000 mAh, che ti permette di usarlo per tantissimo tempo prima che si scarichi. Inoltre troverai inclusa una cover.

Goditi i tuoi giochi e i video nel bellissimo schermo da 6,5 pollici Full HD+ con refresh rate a 90Hz e stereo Dolby Atmos. Cattura i momenti più belli delle tue giornate e rendili unici grazie alla tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP. E grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon 680 puoi farci praticamente di tutto senza sacrifici.

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere questo è l’affare del giorno. Se non vuoi perdere l’occasione di avere un ottimo smartphone a poco, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Motorola moto g32 a soli 144 euro, invece che 229,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.