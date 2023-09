Motorola Moto G32: prezzo LOW-COST, prestazioni incredibili (meno di 115€)

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di fascia medio-bassa veramente incredibile; costa pochissimo grazie agli sconti folli di Amazon ma è in grado di offrire prestazioni e performance solide, eccellenti sia nell’uso quotidiano che nelle operazioni leggermente più complesse. Si chiama Motorola Moto G32 ed è un best buy su tutta la linea; è piccolo e compatto, con un prezzo irrisorio per ciò che fornisce. Solo 114,99€, spese di spedizione incluse e la consegna è celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Si avrà diritto al reso entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare il costo complessivo del device in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito o mediante il servizio esterno di CreditLine di Cofidis.

Motorola Moto G32: ecco perché comprarlo

Il Motorola Moto G32 presenta un design elegante e moderno con una scocca posteriore in plastica che offre una presa confortevole. È disponibile in varie opzioni di colore per adattarsi al vostro stile. Sul lato anteriore, vi è un ampio display da 6,5 pollici con una risoluzione FullHD+ che offre colori vividi e una buona luminosità per un’esperienza visiva piacevole; non dimentichiamo che il refresh rate è da ben 90 Hz. Si tratta di caratteristiche di pregio per un terminale da appena 115€.

Sotto il cofano, è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 680, abbinato a 4 GB di RAM. Sul fronte fotografico troviamo una configurazione a quattro lenti posteriori, tra cui un sensore principale da 50 MP, un’ultrawide da 8 MP, una macro da 2 MP e un obiettivo di profondità da 2 MP.

Uno dei punti di forza del device è la sua autonomia. Con una batteria da 5000 mAh, il telefono è progettato per durare tutto il giorno con un uso intenso. Viene fornito con Android 11 e skin MyUX, un sistema operativo pulito e facile da usare; Motorola è conosciuta per mantenere le sue interfacce utente simili alla versione stock di Android, il che significa meno bloatware e un’esperienza più snella e leggera. A soli 114,99€ questo Motorola Moto G32 è il best buy del giorno su Amazon; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.