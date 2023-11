Motorola Moto G32, offerta clamorosa: tuo a meno di 100€ (-46%)

Il Motorola Moto g32 è ora disponibile a un prezzo straordinario di soli 98,00€, con uno sconto del 46% rispetto al prezzo consigliato di 179,90€. Questo smartphone offre un’esperienza di intrattenimento senza pari, arricchita da caratteristiche avanzate che soddisferanno tutte le tue esigenze.

Il display Full HD+ da 6.5″ con refresh rate di 90Hz ti regalerà colori luminosi e un’esperienza visiva fluida, avvicinandoti al realismo cinematografico. Gli stereo speaker Dolby Atmos amplificano ulteriormente l’esperienza audio, regalandoti un suono cristallino e coinvolgente.

La potente tripla fotocamera da 50 MP è pronta a catturare ogni dettaglio, sia da vicino che da lontano. Dotata di ultra-grandangolo, ti consente di scattare foto perfette in qualsiasi condizione di luce e da qualsiasi angolazione, garantendo risultati sorprendenti.

La batteria da 5000 mAh assicura un’eccezionale autonomia, permettendoti di goderti il tuo smartphone per giorni senza preoccuparti della ricarica. Inoltre, con la ricarica rapida Turbo Power da 10W, puoi riportare la tua batteria al massimo della carica in tempi rapidi.

Con una memoria integrata di 4/64 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare foto, film, brani, app e giochi. La memoria è espandibile fino a 1TB, offrendoti la flessibilità di conservare tutto ciò che desideri direttamente sul tuo dispositivo.

Con l’acquisto di questo smartphone, riceverai in omaggio anche una pratica cover protettiva. Non perdere l’opportunità di portare a casa questo straordinario smartphone Motorola, progettato per offrirti intrattenimento senza fine e prestazioni avanzate a un prezzo straordinario di soli 98,00€.

