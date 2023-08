Motorola moto g32: migliore qualità audio a prezzo sbriciolato

Acquista un Motorola moto g32 a soli 105,99 euro, invece di 239,90 euro. Un prezzo decisamente conveniente per questo smartphone che offre la migliore qualità audio. L’offerta in questione la trovi solo su eBay, ma devi essere molto veloce perché sta andando a ruba. La disponibilità limitata indica che presto l’annuncio verrà eliminato causa sold out.

Tra l’altro con eBay hai la consegna gratuita direttamente a casa tua con Garanzia Cliente eBay. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 35,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Motorola moto g32: lasciati travolgere dallo spettacolo

Il Motorola moto g32 non è uno smartphone comune. Al di là del suo prezzo così conveniente, offre una dotazione speciale e molto interessante. Scopri una nuova dimensione dell’audio grazie ai suoi due grandi altoparlanti stereo, per ascoltare i tuoi contenuti preferiti con bassi ottimizzati, voci nitide e maggiore chiarezza a volumi più elevati. Tutto ottimizzato dalla tecnologia Dolby Atmos. Il display FHD da 65,5 pollici garantisce estrema fluidità e uniformità con i 90Hz di refresh rate.

Con la batteria da 5000 mAh hai tutta l’energia che ti serve per utilizzarlo più a lungo e ricaricarlo velocemente con la ricarica TurboPower 30. Infine, ciliegina sulla torta, a rendere tutto veloce e prestante ecco il processore Qualcomm Snapdragon 680 a basso consumo energetico. Acquistalo immediatamente a soli 105,99 euro, invece di 239,90 euro.

