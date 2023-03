Motorola Moto G32: dual SIM, tripla cam da 50 MP a prezzo FOLLE (-42%)

Con uno sconto del 42% e la consegna rapida e completamente gratuita, questa offerta di eBay sul budget phone Motorola Moto G32 è assolutamente imperdibile. Non si tratta del classico smartphone Android che costa poco ma vale ancora meno, anzi: il device del colosso hi-tech ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali aspettative.

Con un prezzo finale di appena 139€, infatti, hai la possibilità di stringere tra le mani un telefono Android che ha un design apprezzabile e una scheda tecnica di tutto rispetto.

Il Motorola Moto G32 è in super sconto su eBay: appena 139€ con consegna gratis

Si parte da un bel display da 6.5 pollici super fluido a 90 Hz con una fotocamera centrale per selfie di qualità, passando poi per un processore octa core snello e veloce e una batteria da ben 5000 mAh per tante ore di utilizzo senza temere di restare a secco.

Nonostante il drop di prezzo di 100€ con il 42% di sconto, il device di Motorola sfoggia una fotocamera posteriore tripla di tutto rispetto con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale): scatta tutte le foto che vuoi e registra video ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

È praticamente trovare online un’offerta così vantaggiosa come quella che ti propone quest’oggi eBay: appena 139€ con consegna rapida e completamente gratuita per uno smartphone Android che saprà soddisfare le tue personali aspettative sin da subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.