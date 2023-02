Motorola Moto G32: dual SIM e cam tripla da 50 MP a prezzo REGALO

L’ottimo smartphone Android economico Motorola Moto G32 è in vendita su eBay al prezzo più conveniente di sempre, perfetto per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un device con un design moderno e dal prezzo che non fa male al portafogli.

Infatti, ad appena 149€, il device della casa alata ti arriva direttamente a casa in pochissimo tempo e addirittura con le spese di spedizioni incluse: è un device ideale per navigare in rete, chattare sui social, guardare video, ascoltare la musica, telefonare e molto altro ancora.

Motorola Moto G32 costa appena 149€ su eBay con tanto di consegna gratuita

Nonostante il prezzo evidentemente molto aggressivo e conveniente, Motorola Moto G32 vede la presenza di un hardware di tutto rispetto: il pannello da 6.5 pollici super fluido ad altissima risoluzione Full HD+ è accompagnato da una fotocamera per selfie di tutto rispetto, mentre sotto il cofano un potente processore octa core avvia in un istante tutte le app che vuoi.

La batteria da 5000 mAh, inoltre, è ottimizzata per garantirti un giorno pieno di utilizzo senza mai brutte sorprese, mentre sul retro un modulo fotografico triplo è capeggiato da un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di qualità e video ad altissima risoluzione.

Ti bastano appena 149€ per ricevere direttamente a casa l’ottimo smartphone economico di Motorola, addirittura con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

