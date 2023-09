Motorola moto g32: l'audiofonino OGGI costa solo 117€

Motorola moto g32 è lo smartphone realizzato per farti entrare in una nuova dimensione del suono. Soprannominato l’audiofonino, grazie ai suoi due potenti e grandi altoparlanti stereo ti permette di ascoltare i tuoi contenuti di intrattenimento con bassi ottimizzati, voci più nitide e una maggiore chiarezza a volumi più elevati. Tra l’altro con la tecnologia Dolby Atmos puoi immergerti nell’audio multidimensionale. Acquistalo oggi stesso a soli 117,94 euro su eBay.

Una super offerta che ti regala anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 39.31 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Motorola moto g32: un REGALO di eBay

Approfitta ora del regalo che eBay ti sta dando offrendoti il Motorola moto g32 a un prezzo pazzesco. Grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz, il suo display Full HD+ da 6,5 pollici ti assicura una nitidezza eccezionale per un’esperienza di visualizzazione fluida e uniforme. La batteria da 5000 mAh ti permette di utilizzare il telefono più a lungo e di ricaricarlo velocemente grazie alla ricarica TurboPower 30. Il processore Qualcomm Snapdragon 680 offre alte prestazioni e bassi consumi.

Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 117,94 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.