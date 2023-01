Motorola Moto G32: a QUESTO PREZZO è il MIGLIORE acquisto possibile (costa solo 169€)

Trovare uno smartphone economico, da meno di 200 euro, che sia completo ed in grado di offrire buone prestazioni sotto tutti i punti di vista non è facile: con la nuova offerta Amazon dedicata al Motorola Moto G32, però, è possibile completare questa ricerca con successo. Lo smartphone di Motorola è completo ed in grado di dare notevoli soddisfazioni, considerando un prezzo di vendita decisamente contenuto.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, il Motorola Moto G32 viene proposto al prezzo scontato di 169,90 euro invece di 229,90 euro. Si tratta di uno sconto di ben 60 euro che fa la differenza. A questo prezzo, infatti, non ci sono alternative migliori: il Motorola Moto G32 è lo smartphone da comprare. Per sfruttare l’offerta, disponibile a tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

Motorola Moto G32: a questo prezzo, grazie alla nuova offerta Amazon, è un vero affare

Il Motorola Moto G32 presenta una scheda tecnica completa con un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia ben al di sopra della media. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 12 con aggiornamento garantito ad Android 13.

Cn la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto G32 al prezzo scontato di 169,90 euro invece di 229,90 euro. Per sfruttare lo sconto di 60 euro è possibile utilizzare il link qui di sotto. In sconto ci sono diverse colorazioni ma l’offerta è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.