Motorola Moto G32: a meno di 150€ è un BEST BUY

Oggi vi parleremo di uno smartphone di Motorola semplicemente sensazionale; è un mediogamma dal prezzo super contenuto su Amazon, è in offerta, costa poco ma dispone di specifiche tecniche e di caratteristiche degne di nota. In primo luogo dobbiamo dirvi che si chiama Motorola Moto G32 ed è disponibile nella bellissima colorazione “Dove Grey”, presenta 8 GB di RAM e gode di ben 256 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD. C’è una capiente batteria da 5000 mAh che si ricarica rapidamente con la TurboPower da 10W, vi è il supporto al Dual SIM, c’è Android 12 e la cover in silicone è inclusa nel prezzo del dispositivo. Costa solo 148,04€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciatevelo sfuggire anche perché questa è un’occasione da prendere al volo prima che sia troppo tardi.

Motorola Moto G32: Best Buy a questo prezzo

Questo Moto G32 è un mostro di potenza, anche perché, oltre ad avere uno schermo eccellente da 6,5″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz, dispone dello speaker Dolby Atmos e presenta un processore Qualcomm Snapdragon 680 di ultima generazione. Il comparto fotografico è pazzesco e vi sono tre sensori con main camera da 50 Megapixel per scatti incredibili in ogni condizione di luce.

Il telefono viene venduto e spedito da Amazon e sappiate che, per qualsiasi evenienza, in caso di gravi problematiche, avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Non lasciatevelo sfuggire dunque; a questa cifra è semplicemente un best buy senza paragoni. Fate in fretta e prendetelo adesso, anche perché godrete di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e avrete accesso al pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero. Con un prezzo di soli 148,04€, è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.