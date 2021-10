Motorola Moto G31 sta arrivando: foto e possibili caratteristiche

Il lancio del Motorola Moto G31 sembra essere ormai vicinissimo. Nel frattempo, trapelano indiscrezioni circa le specifiche tecniche ed anche il possibile prezzo di vendita dello smartphone. Non è tutto, il dispositivo ha fatto la sua comparsa anche nell'elenco della National Communications Commission (NCC) di Taiwan.

Moto G31: come sarà il nuovo smartphone Motorola?

Le anticipazioni relative al dispositivo possiamo apprenderle grazie al tweet pubblicato dal leaker The Galox.

Come si evince dall'immagine, nella zona posteriore del Moto G31 dovrebbe trovare spazio una tripla fotocamera con flash LED e sensore principale da 50 megapixel. Presente a bordo anche il lettore per le impronte digitali ed un modulo della batteria con capacità da 5.000 mAh e supporto per la ricarica rapida a 10W. Il terminale potrebbe essere ufficializzato con il sistema operativo Android 11.

Facendo ora riferimento alle informazioni reperibili sulla NCC scopriamo che, dal punto di vista costruttivo, il nuovo smartphone di Motorola dovrebbe prevedere anche il jack per cuffie da 3,5 mm nella parte superiore, mentre la porta USB Type-C, il microfono e la griglia dell'altoparlante verrebbero posizionati nella parte inferiore.

Infine, Motorola Moto G31 potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di vendita pari a circa 210 dollari.