Motorola Moto G23: sconto FOLLE del 23% su Amazon, pochi pezzi

Il nuovo Motorola Moto G23 è in offerta speciale su Amazon al prezzo sensazionale di 177,00€, spese di spedizione incluse. La promozione è veramente incredibile, dispone di features all’avanguardia, gode della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Si può usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamenti e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Con una cifra così irrisoria non potete proprio lasciarvelo sfuggire.

Motorola Moto G23: il best buy del giorno

Questo smartphone dispone di una batteria capiente da 5000 mAh, coadiuvata da un processore octa-core super prestante e da ben 8 GB di memoria RAM. Lo storage invece, è da 128 GB, ulteriormente espandibile mediante microSD. C’è il supporto al Dual SIM, al modulo NFC, al Dolby Atmos Stereo con speaker di fascia alta e sul comparto fotografico abbiamo una serie di sensori di punta che girano video in 4K. Di fatto ci sono tre lenti e la principale è da 50 megapixel con Night Vision, con possibilità Macro e non solo. Lo schermo invece, è da 6,53 pollici con refresh rate da 90 Hz, risoluzione HD+ e speaker stereo. Il dispositivo è sottilissimo: solo 8 mm.

Come detto, la consegna è celere e immediata presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato; si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. C’è il reso gratuito entro un mese e si può anche godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Volendo, c’è la possibilità di farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. A 177,00€ questo smartphone è imperdibile.

