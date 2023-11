Motorola moto g23 con tripla fotocamera, 5000mAh è in SCONTO (-47%)

È finalmente arrivato il momento di aggiornare il tuo smartphone, e non c’è occasione migliore di questa: il Motorola moto G23 è in super sconto su Amazon, con uno sconto pazzesco del 47%. Invece di 239,90 euro, puoi portarlo a casa per soli 128 euro.

Motorola moto g23 in offerta: le caratteristiche

Una delle caratteristiche più impressionanti per un dispositivo di questo genere è la sua tripla fotocamera da 50 MP Quad Pixel. Questa potente fotocamera ti permette di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione. Che tu sia in una luminosa giornata di sole o in una serata buia, la modalità Visione Notturna ti assicura che ogni scatto sia perfetto.

Inoltre, avrai a disposizione una lente ultra-grandangolare per catturare panorami mozzafiato e una lente Macro per quei dettagli speciali che rendono le tue foto uniche.

Niente è più frustrante di uno smartphone con una batteria che si scarica rapidamente. Con il Motorola moto G23, questo non sarà un problema. La batteria da 5000 mAh ti offre fino a due giorni di durata, il che significa che potrai utilizzare il tuo smartphone senza preoccuparti di doverlo ricaricare costantemente. E quando arriva il momento di ricaricarlo, la ricarica rapida TurboPower da 30W ti permette di tornare all’azione in un lampo.

Il Motorola moto G23 vanta un display da 6.53″ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Ciò significa che ogni contenuto sullo schermo apparirà straordinariamente nitido e reattivo. Che tu stia guardando video, sfogliando foto o giocando, avrai un’esperienza visiva superba. E per quanto riguarda l’audio, gli Stereo Speakers Dolby Atmos ti offrono un suono avvolgente che ti immerge completamente nei tuoi contenuti.

Oltre alle prestazioni di alto livello, il Motorola moto G23 vanta un design elegante e ultra-sottile. Con soli 8 mm di spessore, è comodo da tenere in mano e da utilizzare in qualsiasi situazione. Il suo aspetto moderno non passerà inosservato.

Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, avrai spazio in abbondanza per tutte le tue app, foto, video e altro ancora. E se dovessi esaurire lo spazio, non preoccuparti. Puoi espandere la memoria tramite una scheda microSD fino a 512 GB, garantendoti spazio per tutto ciò che ami.

Questo è il momento perfetto per fare l’upgrade al Motorola moto G23. Approfitta del super sconto su Amazon e scopri un nuovo mondo di prestazioni, fotografia e intrattenimento mobile.

