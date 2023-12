Motorola Moto G22: sconto FOLLE del 34% su Amazon, corri a prenderlo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media semplicemente sensazionale. Si chiama Motorola Moto G22 ed è un prodotto che costa pochissimo su Amazon in queste ore. Grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano infatti, si porterà a casa al prezzo speciale di 144,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese al posto di 219,00€. Come avrete capito è un best buy senza paragoni quindi se siete interessati/e all’acquisto non pensateci troppo. Il modello in questione è in colorazione “Iceberg Blue” e dispone di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) e volendo, si può anche far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio nostrano.

Motorola Moto G22: ecco perché comprarlo

Il Motorola Moto G22 è dotato di un potente processore MediaTek Hello G37 che garantisce prestazioni fluide e veloci. È ottimo sia per navigare su Internet che per giocare ai vostri titoli preferiti. Non di meno, è eccellente anche con le app più impegnative: le performance sono quindi degne di nota e la batteria vi accompagnerà per ore ed ore. Di fatto, sotto la scocca troviamo una cella energetica da 5000 mAh che promette due giorni di autonomia con una singola carica e si ricarica rapidamente.

Sul fronte fotografico, troverete una main camera da 50 MP in grado di catturare immagini nitide e dettagliate in ogni situazione. La selfiecam da 13 MP è perfetta per autoscatti di alta qualità e videochiamate professionali. Dulcis in fundo, il display da 6,5 pollici del Moto G22 è in HD+ ed ha perfino il refresh rate da 90 Hz. Esteticamente questo è un vero e proprio gioiello; Motorola Moto G22 costa solo 144,99€ con gli sconti di Amazon; non lasciatevelo sfuggire.

