Motorola Moto G22: midrange LOW-COST dal prezzo imbattibile

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso su Amazon; se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media ma che non costi troppo e che abbia, al tempo stesso, specifiche tecniche all’avanguardia, oggi vi proponiamo l’ottimo Motorola Moto G22, un prodotto eccellente che, nella sua iterazione color “Iceberg Blue” costa solo 149,79€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Non lasciatevelo sfuggire anche perché questo è il modello che dispone di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ha il supporto al Dual SIM e presenta Android 12 al seguito. Non manca un sistema fotografico composto da una quad camera da 50 Megapixel, c’è un display da 6,5 pollici con refresh rate da 90 Hz, ha una batteria da 5000 mAh che promette un’autonomia esagerata con una singola carica e ha un processore top sotto la scocca (il MediaTek Hello G37).

Motorola Moto G22: il Best Buy del giorno

Come detto, questo è un best buy su tutti i fronti, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia e di un costo irrisorio, super scontato oggi su Amazon. Il risparmio infatti, è pari al 32% sul prezzo di listino, è super conveniente, gode della consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) e in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati con il sistema interno al sito. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e si può usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo è un telefono pazzesco: il Moto G22 è un campione di vendite visto che ha un rapporto qualità-costo ineccepibile; sistema fotografico con quattro sensori (il principale è da 50 megapixel), gode di una batteria capiente da 5000 mAh, presenta uno schermo da 6,5″ e ha tanta tecnologia sotto la scocca. A 149,79€ su Amazon è un best buy da paura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.