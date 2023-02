Motorola Moto G22: mediogamma dal prezzo LOW-COST, corri a prenderlo

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media che non costi troppo, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando dell’ottimo, quanto economico, Motorola Moto G22 che, grazie agli sconti di Amazon, si può portare a casa alla metà del suo prezzo di listino. Magia? Follia? Errore? Nulla di tutto ciò. Di fatto, da 219,00€ potrà essere vostro con soli 125,00€ e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo. Questo vorrà dire che non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa; il risparmio sarà pari al 43% sul valore originale. Mica male.

Come non citare la consegna celere: in pochissimi giorni sarà presso il domicilio da voi designato e, volendo, sappiate che vi è perfino il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Fra le altre cose troviamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. In ultima istanza, c’è l’assistenza di Amazon per due anni, con possibilità di usufruire del supporto tecnico tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Motorola Moto G22: Best Buy a questo prezzo

In primo luogo, vi diciamo che Moto G22 è un vero cameraphone economico, con sensore principale da 50 megapixel e con altre tre frizzanti lenti per divertirsi in ogni contesto di luce. Ottimo anche per girare video cinematografici, per realizzare ritratti e non solo.

La batteria è una cella energetica da 5000 mAh con fast charge Turbo Power da 33W, per avere sempre la massima potenza a portata di mano. Lo schermo è un pannello da 6,5″ Max Vision con refresh rate da 90 Hz e il processore sotto la scocca invece, fa girare fluidi tutti i software. Parliamo di un potentissimo Helio G37 di MediaTek, coadiuvato da RAM da 4 GB e da storage da 64 GB, con possibilità di espandere il tutto con una microSD fino a 1 TB.

Oggi Moto G22 di Motorola costa solo 125,00€ su Amazon.

