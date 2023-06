Motorola Moto G22: l'ottimo mid-range Android con il 43% di sconto su Amazon

Il Motorola Moto G22 è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 125,00€, con uno sconto del 44%. Si tratta di un ottimo mid-range, veloce e affidabile, con tutto ciò che ti serve nella vita di tutti i giorni. A questo prezzo, può assolutamente essere considerato un must-buy per chi cerca un telefono Android moderno ed efficiente. Ciliegina sulla torta: la memoria è espandibile fino a 1TB, una caratteristica sempre più rara sugli smartphone moderni.

Grazie al sistema Quad camera da 50 MP, puoi scattare foto eccezionali anche in condizioni di scarsa luminosità, ottenere primi piani dettagliati, realizzare ritratti artistici e riprese ultragrandangolari. La batteria da 5000 mAh offre un’ampia autonomia, consentendoti di utilizzare il telefono per periodi più lunghi senza preoccuparti di doverlo ricaricare, grazie alla ricarica rapida Turbo Power. Il display Max Vision da 6.5″ HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz ti permette di visualizzare i tuoi contenuti con colori realistici e una fluidità ottimale. Dotato del processore MediaTek Helio G37, il Moto G22 offre una velocità rapida ed efficiente, rispondendo prontamente a ogni tocco, pressione e scorrevole per consentirti di giocare, guardare video in streaming e chattare con gli amici senza interruzioni. Con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite microSD, avrai spazio sufficiente e accesso immediato ai tuoi contenuti preferiti. Non farti scappare questa offerta!

