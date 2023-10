Motorola Moto G22: costa pochissimo ma è un BEST BUY assoluto

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android potente ma compatto, risoluto, con un buon design, con caratteristiche tecniche all’avanguardia e un costo irrisorio, vogliamo suggerirvi di prendere l’ottimo Motorola Moto G22, un prodotto superlativo che, grazie agli sconti di Amazon, si porterà a casa con 139,79€, spese di spedizione gratuita con il servizio di Prime. Non di meno, a questa cifra è difficile trovare di meglio perché con il noto portale di e-commerce americano godrete di tantissimi vantaggi esclusivi.

Motorola Moto G22: il best buy del giorno

Il Moto G22 presenta un design moderno con una scocca in plastica. La parte posteriore presenta un modulo fotocamera a forma di goccia d’acqua; il telefono è disponibile in vari colori, tra cui Midnight Black e Twilight Blue, la costruzione è solida e il device si tiene benissimo in mano. Anteriormente è dotato di un ampio display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel): offre colori vivaci e una buona luminosità, rendendo la visualizzazione di contenuti estremamente piacevole. Il display è anche protetto da un vetro Gorilla Glass, che lo rende più resistente ai graffi.

Sotto la sccoca è alimentato da un processore MediaTek, abbinato a 4 GB di RAM. Sebbene questo non sia il chipset più potente sul mercato, è più che sufficiente per l’utilizzo quotidiano, come la navigazione web, l’uso delle app di messaggistica e la riproduzione di video. Con 64 GB di spazio di archiviazione interno, espandibili mediante scheda microSD, avrete tantissimo spazio per archiviare file, foto, video e canzoni.

La fotocamera principale è da 50 MP, accompagnata da una ultragrandangolare da 8 MP e da una macro da 2 MP, oltre che da un sensore di profondità da 2 MP. La selfiecam invece, è da 13 MP ed è perfetta per selfie di qualità. Dulcis in fundo, c’è una batteria da 5.000 mAh che offre un’autonomia eccezionale. A soli 139,79€ questo è un best buy assoluto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.