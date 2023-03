Motorola Moto G22: a QUESTO PREZZO è l'entry leve giusto DA COMPRARE (-85€)

Chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 150 euro può sfruttare oggi la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Motorola Moto G22. Lo smartphone, uno degli entry level della gamma di casa Motorola, è disponibile al prezzo scontato di 134 euro invece di 219 euro. Si tratta di uno sconto di 85 euro che fa la differenza rendendo il G22 la scelta giusta in questa fascia di prezzo. Il Motorola Moto G22 è un dispositivo completo con Android 12, SoC MediaTek Helio G37 e una batteria da 5.000 mAh in grado di garantire un’autonomia superiore alla media. Per accedere all’offerta è possibile raggiungere la pagina Amazon dello smartphone dal link qui di sotto.

Motorola Moto G22: ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Motorola Moto G22 è dotato di un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Helio G37 supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. C’è il sistema operativo Android 12 oltre ad una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il dispositivo è Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto G22 al prezzo scontato di 134 euro invece di 219 euro con uno sconto di 85 euro. L’offerta è a tempo limitato e consente di acquistare uno smartphone economico ma completo, ottimo per chi ha esigenze basiche o anche per chi ha bisogno di un muletto sempre pronto all’uso e dotato di una batteria di lunghissima durata. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.