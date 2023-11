Motorola Moto G22 5G: costa poco meno di 105€, corri a prenderlo

Oggi ti parleremo di uno smartphone di fascia bassa super economico ma dalle alte prestazioni; si chiama Motorola Moto G22 5G ed è un gadget veramente speciale; di fatto rappresenta la soluzione ideale per chi desidera sfruttare le velocità delle reti 5G senza dover spendere una fortuna. Viene venduto e spedito da un negozio terzo all’interno della piattaforma di Amazon: costa quindi 104,99€ e puoi dormire tranquilli. La transazione sarà sicura e certificata dal noto portale di e-commerce americano e avrai anche diritto al reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche. Come non segnalare infine, la possibilità di dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile).

Motorola Moto G22 5G: costa pochissimo ma offre tanto

Uno dei punti di forza di questo smartphone è la sua compatibilità con la rete 5G: potrai scaricare contenuti, trasmettere video in streaming e navigare in Internet a velocità sorprendentemente elevate. Non di meno, il Motorola Moto G22 5G è dotato di un processore MediaTek Helio G37 dalle prestazioni elevate; potrai gestire facilmente una varietà di compiti, tra cui giochi, streaming video e molto altro ancora.

Inoltre, con 4 GB di RAM avrai sempre un multitasking fluido e privo di lag. Lo schermo è un pannello da 6,5 pollici con risoluzione HD+ che offre colori vivaci e dettagli nitidi, LCD IPS e gode del refresh rate fino a 90 Hz: la luminosità è eccellente. C’è un comparto fotografico degno di nota con senasore principale da 50 MP che realizza immagini chiare e dettagliate, mentre l’ultra grandangolare da 8 MP ti permette di scattare foto panoramiche e sperimentare nuove prospettive. La batteria da 5000 mAh dura tantissimo così potrai utilizzare lo smartphone anche per due giorni senza doverlo mai ricaricare. Con un prezzo di soli 104,99€ non puoi proprio lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.