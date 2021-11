Moto G200 5G: Motorola si lancia alla conquista della fascia media

A stretto giro dagli ultimi rumor su Motorola Moto G200 5G, in queste ore la compagnia alata ha finalmente svelato il nuovo smartphone della serie Moto G che andrà a conquistare la fascia media del mercato. Per farlo si rifà all'obiettivo più importante delle serie Moto G: offrire funzionalità premium a tutti gli utenti.

Motorola Moto G200 5G, infatti, monta il processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G e arriva anche con un design e un look & feel da vero top di gamma.

Motorola Moto G200 5G ha le caratteristiche da vero campione

L'aspetto più importante dello smartphone è evidentemente il chipset Qualcomm, pensato per offrire importanti passi in avanti nel gaming, nell'utilizzo quotidiano del telefono e anche nella connettività anche grazie alla disponibilità del modulo Wi-Fi 6E. L'azienda non ha tralasciato nulla, nemmeno la componente audio: la collaborazione con Dolby porta con sé il pieno supporto al Dolby Atmos e sprigiona una qualità audio inimmaginabile.

Il display IPS Max Vision 20:9 da 6.8 pollici è a risoluzione Full HD+ (1800 x 2460 pixel) con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. La richiesta computazionale necessaria per muovere il display ad alta definizione è gestite dal SoC Snapdragon 888+ e dalla RAM LPDDR5 da 8 GB con 128/256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. Sul retro è disponibile una fotocamera tripla con sensore principale Ultra Pixel da 108 MP, un sensore ultra grandandagole e per le macro da 8 MP, e un altro da 2 MP per gli scatti di profondità.

Il telaio robusto e di alto livello è certificato IP52 contro acqua e polvere, mentre gli speaker inferiori e il doppio microfono si occupano di gestire in maniera sopraffina l'audio e la voce in chiamata. La connettività è quella che si aspetta da un dispositivo di questa fascia con modulo 5G, Wi-Fi 6E dual band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta USB Type-C e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W.

Da non sottovalutare la tecnologia Ready For di Motorola che permette di visualizzare i contenuti mostrati sul display anche su un display più ampio, TV o monitor, sia con cavo che in modalità wireless; il sistema operativo è ovviamente Android 11.

Infine, Motorola ha anche presentato gli altri modelli della serie: Moto G71 5G, Moto G51 5G, Moto G41 e Moto G31.

Prezzo e disponibilità

Moto G200 5G di Motorola sarà disponibile nelle prossime settimane nella colorazione Stellar Blue al prezzo di 599,90 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno. Potete fare riferimento a questo link di Amazon dello store ufficiale di Motorola per acquistarlo non appena sarà disponibile.