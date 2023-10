Motorola Moto G14: prezzo LOW-COST con Amazon, correte a prenderlo

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di Motorola davvero eccezionale: si chiama Moto G14 ed è un prodotto di fascia bassa ma che ha caratteristiche degne di un buon midrange. Di fatto, con le offerte dei Prime Days su Amazon, viene venduto e spedito ad un prezzo irripetibile: solo 119,99€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione è dotato di 4 GB di RAM e di 128 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD; la colorazione invece, è la Sky Blue. Ricordatevi che in confezione troverete la pratica cover in silicone, utile per proteggere il device da eventuali cadute o danni accidentali.

Motorola Moto G14: best buy assoluto a questo prezzo

Il dispositivo del colosso della casa alata è uno smartphone eccezionale, dotato di uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, nitidissimo con una qualità delle immagini cristallina. I vostri contenuti saranno vibranti, colorati, frizzanti e si vedranno bene anche sotto la luce diretta del sole. C’è poi un sistema fotografico composto da due sensori evoluti, uno da 50 megapixel luminoso e un’ultrawide che ha anche la funzione Macro Vision. L’ascolto dei film, della musica e dei video sarà ottimale e il merito sarà degli altoparlanti con speaker stereo Dolby Atmos: bassi migliorati, voci nitide e sound chiaro e corposo. Il processore di bordo è l’ottimo Unisoc T616 che va benissimo per un utilizzo standard, per la gestione delle mail, per la messaggistica, per le telefonate e anche per qualche giochino simpatico da fare nei momenti di pausa della giornata.

Il design di questo dispositivo è curato nei minimi particolari; anche se è un telefono economico, è realizzato con materiali di pregio, ha un look raffinato, un’autonomia spaventosa grazie ad una batteria da ben 5000 mAh e si ricarica in un lampo con la TurboPower. Con un prezzo di soli 119,99€, questo midrange è da comprare immediatamente, ma siate veloci.

