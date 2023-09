Motorola Moto G14: il telefono PERFETTO da comprare sotto i 130€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone low-cost veramente impressionante per quel che vale e soprattutto per il prezzo a cui viene venduto. Si chiama Motorola Moto G14 ed è un dispositivo eccezionale, piccolo e compatto, con un buon processore, una batteria che dura tantissimo e assicura quasi due giorni di utilizzo intenso, ha una main camera risoluta e performante e in confezione avrete perfino la cover in silicone in omaggio. Cosa si può desiderare di più? Tutto questo costa solo 129,99€, spese di spedizione incluse, con uno sconto del 7% sul valore di listino. Mica poco se considerate tutto ciò che ha da offrire questo device.

Motorola Moto G14: ecco perché dovete comprarlo

Questo smartphone è perfetto da utilizzare come dispositivo secondario o perché no, è ottimo anche da regalare ad un parente, magari una persona non avvezza alla tecnologia o ad un adolescente che si sta approcciando, per la prima volta, ad un telefono di nuova generazione. Il Moto G14 gira fluido grazie anche alla presenza di Android 13 con skin proprietaria. Il processore è l’ottimo Unisoc T616 che, insieme a 4 GB di RAM e ad uno storage da 128 GB, assicura una fluidità incredibile con tutte le applicazioni. Gode del supporto al Dual SIM, c’è una batteria capiente da 5000 mAh che dura tantissimo e si ricarica a 10W.

Lo schermo è un bellissimo pannello da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ che vi farà veder immagini cristalline anche sotto la luce diretta del sole. Gli speaker sono stereo, quindi questo implica che il sud sarà sempre al top. Come detto, la main camera invece, è da 50 megapixel e offre foto e video spettacolari, di giorno e di notte. C’è anche la Macro Vision dedicata. A soli 129,99€ questo Motorola Moto g14 è da comprare subito, ma non lasciatevelo sfuggire.

