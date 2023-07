Motorola Moto G13: il mediogamma che costa solo 118€ (offerta PRIME DAY)

Oggi vogliamo segnalarvi uno smartphone di fascia media che, grazie agli sconti del Prime Day di Amazon, si porta a casa con un prezzo irrisorio; Motorola Moto G13 sarà vostro con soli 118,74€, spese di spedizione incluse. Noi vi consigliamo di approfittarne perché è veramente eccezionale e costa pochissimo; lo sconto è sì aggressivo ma ciò che stupisce sono i numerosi vantaggi che si hanno comprando questo terminale da Amazon.

Partiamo subito dalla possibilità di fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto del gadget; non di meno, si potranno avere le spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna sarà celere e immediata. Questo implica che non dovrete sborsare un singolo euro in più per portarvelo a casa e che, volendo, potrete anche farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Il prezzo è sì contenuto ma avrete anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) anche a tasso zero.

Motorola Moto G13: Best Buy a meno di 120€

Analizziamo la scheda tecnica: il Motorola Moto G13 è un device eccellente, dotato di una configurazione fotografica compatta da tre sensori. Pensate che quello principale è da ben 50 megapixel. La batteria poi, è esagerata: ben 5000 mAh per assicurarvi un giorno intero di utilizzo intenso.

Non manca poi il supporto agli speaker stereo Dolby Atmos e sappiate che il processore interno fa girare fluide le applicazioni; certo, non è un gaming phone ma qualche titolo blando riesce a gestirlo senza problemi. La RAM è da 4 GB e lo storage interno invece, è da 128 GB ma si può espandere la memoria con la microSD. Lo schermo è da 6,43″ ed è un pannello con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz. Con soli 118,74€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

