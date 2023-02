Motorola Moto G13, G23 e G53 5G sono ufficialmente disponibili in Italia

Motorola ha appena confermato l’arrivo sul mercato italiano di tre nuovi smartphone della serie Moto g: il Moto G13, il Moto G23 ed il Moto G53 5G.

Annunciati ufficialmente alla fine di gennaio, questi dispositivi si distinguono per il loro design moderno e per le loro funzionalità avanzate, tra cui la fotocamera di alta qualità ed un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente.

Motorola Moto G13, G23 e G53 5G: caratteristiche e prezzi

Il nuovo smartphone Moto G53 5G è dotato di una fotocamera posteriore da 50MP, che consente di scattare foto al top della qualità. Grazie alla tecnologia Quad Pixel, le immagini risultano sempre nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, la fotocamera Macro Vision permette di effettuare primi piani perfetti, catturando i dettagli più impercettibili con estrema precisione. La batteria da 5000mAh garantisce ore di utilizzo senza dover ricaricare continuamente.

Anche Moto G23 può contare su una fotocamera principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel, per foto sempre nitide e luminose. Il design è stato curato nei minimi dettagli, con un corpo ultra-sottile e bordi ridotti per un aspetto moderno e accattivante. Infine, il sensore di impronte digitali è stato posizionato sul lato del telefono per garantire un facile accesso ed un look snello.

Anche su Motorola Moto G13 si conferma la presenza di un comparto fotografico con sensore da 50MP e tecnologia Quad Pixel, a cui si aggiungono una fotocamera Macro Vision, un sensore di profondità ed una fotocamera frontale da 8MP. Display con bordi ridotti che valorizzano il pannello HD+ da 6,52″ con refresh rate a 90 Hz. Inoltre, la batteria assicura una lunga durata per ascoltare playlist musicali e videochiamare gli amici per ore e ore.

Moto G13 è disponibile nei colori Matte Charcoal, Lavender Blue e Rose Gold al prezzo di 189,90 euro. Moto G23 nelle colorazioni Matte Charcoal, Pearl White e Steel Blue a 239,90 euro. Infine, Motorola Moto G53 5G è disponibile nelle versioni Ink Blue, Arctic Silver ed Pale Pink al prezzo di 249,90 euro.

