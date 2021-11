Motorola Moto G12: un altro mediogamma è in arrivo

I prezzi e le varianti del Moto G12 di Motorola sono appena trapelati online; il debutto di questo nuovo mediogamma sembra essere imminente.

Motorola: cosa sappiamo del midrange Moto G12?

Motorola ha recentemente lanciato una serie di smartphone facenti parte della serie G come il Moto G200, il G71, il G51, il G41 e il G31 in più mercati. Nuove informazioni rivelano che l'azienda presto il telefono Moto G12, che sembra essere un dispositivo a basso budget. Ora, l'informatore Sudhanshu Ambhore ha collaborato con My Smart Price per condividere le informazioni trapelate su prezzi, varianti e opzioni di colore del suddetto nuovo midrange.

Il Moto G12 dovrebbe arrivare in un'unica configurazione che offre 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione nativo. È probabile che abbia un prezzo compreso tra € 160 e € 180. Il dispositivo dovrebbe arrivare in nero e in blu. Al momento, non ci sono informazioni sulle specifiche e sulla data di lancio.

Gli smartphone G30 e G50 che hanno debuttato all'inizio di quest'anno sono stati recentemente sostituiti dai telefoni G31 e G51. Quindi, questo dovrebbe essere l'erede al trono del vendutissimo Moto G10 Power.

Nelle notizie correlate, l'OEM di proprietà di Lenovo ha annunciato ieri il telefono Moto G31 in India con un prezzo iniziale di Rs 12.999 (~ $ 173).

Inoltre, secondo quanto riferito, la società si sta preparando a svelare il primo terminale al mondo con SoC Snapdragon 8 Gen 1; si chiamerà Moto Edge X30 in Cina nel prossimo mese. È probabile che possa venir accompagnato dal flagship killer Moto Edge S30 alimentato dal processore Snapdragon 888 Plus.

Mancano pochi giorni e poi ne sapremo di più; restate connessi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo tecnologico.