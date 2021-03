Sei incuriosito da Motorola Moto G100? Fai bene, ha un mondo di possibilità da offrirti ed è – a tutti gli effetti – uno smartphone flagship. Approfittando della pomozione di lancio, lo porti a casa a 499€ appena invece di 599€, direttamente da Amazon.

Motorola Moto G100: ora è un affare

Un flagship appena presentato, che dalla sua ha un display 21:9 con refresh rate 90Hz, un processore calssificabile come top di gamma (anche se non il più potente, Snapdragon 870 è comunque un top) e la connettività 5G.

Basta? No, c’è anche un buon comparto fotografico – con tanto di sistema 3D ToF – e poi non manca il supporto a “Ready For”, che ti farà letteralmente amare questo device. Infatti, ti basterà collegarlo attraverso un cavo USB C/HDMI a uno schermo (anche la TV va bene) e il tuo smartphone diventerà come un PC.

Avrai un vero e proprio sistema deskotp con il quale lavorare o divertirti a giocare o guardare film. Inoltre, potrai fare videchiamate sfruttando lo smartphone come webcam. Un’esperienza desktop completa, che poterà l’uso dello smartphone su un nuovo livello. Si tratta di sistemi già visti in passato, ma solo su device dal prezzo parecchio elevato.

Graize a Motorola Moto G100, tutti potranno utilizzare il proprio smartphone come PC, senza investire un patrimonio. Infine, il device è anche un battery phone, con la sua batteria da 5000 mAh.

Per avere subito lo smartphone a prezzo lancio di 499€, devi solo collegarti su Amazon ed approfittare della promozione prima che gli sconti finiscano.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

