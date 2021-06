Il nuovo Motorola Moto G Stylus 5G alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 480 5G è appena stato lanciato negli Stati Uniti per 399 dollari.

Motorola Moto G Stylus 5G: le specifiche tecniche

Oggi Motorola ha annunciato il Moto G Stylus 5G, il primo telefono economico con una stilo che supporta il 5G. Il nuovo device sfoggia il chipset Snapdragon 480 5G di Qualcomm che è stato annunciato all'inizio di quest'anno per i dispositivi con modem di quinta generazione economici.

Con un prezzo di lancio di $ 399, $ 100 in più rispetto al Moto G Stylus LTE annunciato al CES 2021, il nuovo modello giustifica tale aumento di prezzo in diversi modi significativi. Non di meno, ha anche un design diverso: sfoggia un layout della fotocamera in stile quadrato con quattro lenti al suo interno, invece del layout allungato del modello 4G.

Il dispositivo ha lo stesso display FHD+ Max Vision da 6,8 pollici con un foro nell'angolo in alto a sinistra dello schermo della versione 4G. Mentre la versione 4G ha 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, Motorola fornisce questo modello con 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. C'è ancora il supporto per l'espansione della memoria anche tramite uno slot per schede MicroSD (1 TB max.).

Il telefono mantiene la fotocamera principale da 48 MP, la fotocamera grandangolare da 8 MP e la fotocamera di profondità da 2 MP della versione 4G, ma sostituisce il sensore macro da 2 MP con uno snapper da 5 MP.

Invariata anche la fotocamera frontale da 16MP. Motorola ha anche portato la sua funzione di foto a colori spot anche nei video, in modo da poter registrare un video e avere un solo colore visibile mentre gli altri sono in bianco e nero. C'è anche la modalità Dual Capture che ti permette di registrare da entrambi i lati del telefono contemporaneamente.

Motorola ha spostato lo scanner di impronte digitali dal lato della variante 4G al retro del nuovo modello. Ha anche aumentato la capacità della batteria da 4000 mAh a 5000 mAh, sebbene supporti ancora in modo deludente la ricarica da 10 W. Altre caratteristiche sono Bluetooth 5.1, Radio FM, un jack audio e uno stilo ridisegnato che è tutto cilindrico che consente di inserirlo nel silo in qualsiasi modo. Il telefono esegue immediatamente My UX basato su Android 11 e ha ThinkShield For Mobile che offre sicurezza di livello aziendale.

Il dispositivo sarà in vendita a partire dal 14 giugno e sarà disponibile in Cosmic Emerald su Amazon e sul sito ufficiale del marchio. Motorola è praticamente l'unico produttore rimasto che produce ancora telefoni economici con uno stilo.

