Il rendering destinato alla stampa del nuovo Motorola Moto G Stylus 5G è appena emerso a poche ore di distanza dal lancio ufficiale dello smartphone.

Motorola Moto G Stylus 5G: facciamo un “recap”

È probabile che Motorola lancerà a breve lo smartphone Moto G Stylus 5G. All'inizio di questa settimana, su Twitter è apparso un rendering del telefono. Successivamente, il dispositivo è stato individuato nel database del sito di benchmarking Bluetooth SIG e Geekbench. Oggi, l'informatore affidabile Evan Blass ha condiviso un rendering per la stampa del telefono per mostrare, ancora una volta, il suo design definitivo.

Moto G Stylus 5G (a.k.a. Denver NA) pic.twitter.com/gtaxEmNQjQ — Evan Blass (@evleaks) June 4, 2021

Il Moto G Stylus 5G sfoggia un pannello LCD perforato con un mento abbastanza pronunciate. La sua parte posteriore ha una configurazione composta da quattro fotocamere, caratterizzata da una main camera da 48 megapixel. Il logo Motorola sul pannello posteriore del telefono è integrato con uno scanner di impronte digitali.

Come dice il moniker, il device verrà fornito con il supporto per uno stilo. Il rendering visto in precedenza ha rivelato che il suo bordo inferiore presenterà uno scomparto per lo stilo, una griglia per lo speaker, una porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

Nome in codice Denver, il Moto G Stylus 5G dovrebbe essere lanciato presto negli Stati Uniti. Dovrebbe arrivare con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 480, 6 GB di RAM e sistema operativo Android 11. È probabile che arrivi con 256 GB di spazio di archiviazione nativo e che supporti il modulo Bluetooth 5.1. Le altre specifiche del telefono sono ancora un mistero.

Per chi non lo sapesse, il Moto G Stylus 5G è una variante 5G del Moto G Stylus (2021) che ha debuttato all'inizio dell'anno corrente. Il “vecchio” modello ha un display LCD IPS da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+, chipset Snapdragon 678, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e una batteria da 4.000 mAh con ricarica da 10 W. Ha una fotocamera frontale da 16 megapixel e il suo guscio posteriore ha un sistema quad-camera così ripartito: 48 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel.

Motorola

Smartphone