Stando a quanto trapelato in rete, in queste ore sono trapelati i primi render del nuovo Moto G Stylus 5G di casa Motorola; il dispositivo si mostra in tutta la sua bellezza e in tutte le angolazioni grazie al tweet di un noto tipster.

Motorola Moto G Stylus 5G: dove l'abbiamo già visto?

Motorola ha già annunciato un telefono Moto G Stylus all'inizio di quest'anno, ma a quanto pare questo non sarà l'unico modello previsto per il 2021. Ci sarà un secondo terminale che verrà lanciato come Moto G Stylus 5G.

A quanto pare, ora è emerso un rendering del dispositivo in rete. Le immagini sono state pubblicate su Twitter da Nils Ahrensmeier di TechnikNews e mostrano il telefono da tutte le angolazioni. Come si vede dalla foto, il Moto G Stylus 5G avrà un foro nell'angolo sinistro del display, mentre le cornici laterali sembrano piuttosto sottili ma il profilo inferiore appare – come da tradizione – decisamente più spesso.

Motorola Moto g Stylus 5G (US only), it's the one @OnLeaks released in January and everyone was confused. Has decent Storage (256 GB) pic.twitter.com/LCaZ15vtwM — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) May 30, 2021

Motorola ha scelto un design della fotocamera diverso dal modello lanciato all'inizio di quest'anno. Sebbene abbia ancora quattro sensori, questi ora sono disposti in un modo molto particolare che ricorda un fornello del gas (è vero…). L'alloggiamento della telecamera sporge ed è presente un LED a forma di pillola posto orizzontalmente sotto le ottiche. Il logo Batwing di Motorola si trova al centro della back cover e sotto ci dovrebbe essere uno scanner di impronte digitali.

Il Moto G Stylus 5G ha un jack audio nella parte inferiore accanto a una porta USB-C, una griglia per lo speaker e uno spazio per lo stilo. La parte superiore del telefono è invece, pulita e senza elementi disturbanti.

Secondo la fonte, questo è il dispositivo Motorola nome in codice “denver” e, secondo i rapporti precedenti, sarà alimentato da un processore Snapdragon 480 5G. Questo è il chipset 5G entry-level di Qualcomm e lo abbiamo visto apparire in molti telefoni low-cost: OPPO A74 5G, Y52s, Nokia X10 e X20 di HMD Global.

Si dice che il terminale sia dotato di 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione, ma è stato anche rivelato che ci sarà una versione da 256 GB. Ci aspettiamo che questa variante abbia almeno 6 GB di RAM.

Per quanto riguarda le fotocamere, è stato rivelato che la main camera sarà da 48 MP e verrà fornita con un'ultra grandangolare da 8 MP, una macro da 5 MP e un'ottica per gli scatti con profondità attiva da 2 MP. Lo snapper frontale è da 16 MP.

Secondo Nils, il Moto G Stylus 5G sarà un prodotto esclusivo degli Stati Uniti, ma Motorola potrebbe annunciarlo in un altro mercato con un nome diverso. Quando avverrà il lancio ancora non si sa, ma se desiderate un telefono 5G economico con uno stilo, potreste tenere d'occhio questo gadget.

