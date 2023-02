Motorola Moto G Stylus (2023) si mostra online: produttività in chiave low-cost

In queste ore sono emersi in rete i primi render relativi al nuovo business-phone low-cost di Motorola, il Moto G Stylus (2023). Come sarà fatto il dispositivo? Scopritelo insieme a noi.

L’OEM americano di proprietà di Lenovo è una delle poche aziende al mondo a realizzare un telefono con pennino capacitivo. Non di meno, vende moltissimi dispositivi all’interno della serie Moto G (G13, G23, G53, G73 e così via), Il nuovo arrivato non sarà un classico prodotto “canonico”, diciamo così. Potrebbe chiamarsi Moto G Stylus (2023) e potrebbe presentare uno stilo capacitivo dentro la scocca del gadget, proprio come S23 Ultra, per intenderci. Grazie ad un leakster scopriamo come sarà fatto.

Motorola Moto G Stylus (2023): l’unico device con S Pen incorporato

Motorola è l’unico brand al mondo a realizzare dispositivi dotati di stilo capacitivo; la serie G Stylus è una delle più vendute del marchio. Presto vedremo una nuova iterazione sul mercato internazionale.

Dai render condivisi su Twitter da OnLeaks scopriamo che l’articolo presenterà un frame posteriore curvo con un modulo fotografico quadrato, contenente però due sensori all’interno con flash LED. La main camera dovrebbe essere una lente da 50 Mpx con OIS al seguito, mentre anteriormente dovremmo trovare uno schermo perforato con cornici sottili. La stilo verrà posizionata in basso, sul frame inferiore, accanto alla griglia dello speaker e alla porta USB Type-C. Si nota ancora la presenza del jack audio da 3,5 mm, cosa non scontata di questo periodo. Il resto delle specifiche è avvolto nel mistero. Siamo curiosi di saper quali funzionalità avrà.

