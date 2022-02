Motorola Moto G Pro si aggiorna: tutte le novità

Febbraio è il mese scelto da Motorola per l'avvio del rollout dell'aggiornamento ad Android 12 per Motorola Moto G Pro, il primo device della compagnia alata a riceve il tanto atteso update con l'ultima versione disponibile del sistema operativo mobile di Google. Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, apprendiamo che il device sta ricevendo il nuovo OS di Google con il firmware S0PR32.44-11-8.

Android 12 sbarca su Motorola Moto G Pro: tutte le novità

Scopriamo che lo smartphone di Motorola si sta aggiornando in Inghilterra, segno che la build è quindi pronta anche per il resto dei Paesi dell'Unione Europea e quindi anche per l'Italia. Gli utenti muniti del device possono controllare immediatamente la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamenti di sistema, oppure attendere pazientemente la notifica che avvisa la disponibilità dell'aggiornamento OTA.

Android 12 porta con sé tutte le novità che ben conosciamo come il Material You, il nuovo pannello delle notifiche, i nuovi widget, la Dashboard Privacy e molto altro. Nel corso delle prossime settimane, inoltre, il colosso hi-tech è chiamato ad aggiornare altri 29 smartphone già dichiarati compatibili con Android 12 tra cui Motorola RAZR 5G, Motorola Edge 20, Motorola Moto G200, Motorola Moto G71 5G, Motorola Moto G60, Motorola Moto G Power 2022 e molti altri.

Le migliori offerte di oggi per Motorola Moto G Pro : tutti i prezzi

209,00€ è la miglior offerta in assoluto attualmente accessibile per Motorola Moto G Pro: l'acquisto può essere effettuato presso Ebay.

Ecco tutte le offerte accessibili oggi elencate nella tabella successiva.