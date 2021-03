Motorola Moto G 5G Plus è bello, completo, con ampio display e dotato di connettività super veloce. Adesso lo porti a casa da eBay con uno sconto di 169€. Bastano 179€ per averlo in offerta con spedizioni rapide e gratis.

Sei sempre a caccia di sconti? Allora non perdere i migliori: iscriviti subito al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Motorola Mot G 5G Plus quasi a metà prezzo

Uno smartphone che abbiamo avuto in redazione per parecchio tempo e abbiamo apprezzato moltissimo. Si tratta di un dispositivo che si presenta molto interessante sotto il punto di vista estetico, ma è il suo cuore pulsante ad essere degno di note.

Sotto la scocca, il processore Qualcomm Snapdragon 765 supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno. Sul posteriore, un comparto fotografico composto da 4 sensori: al principale da 48MP ne è affiancato uno da 8MP ultra grandangolare, uno da 5MP per le macro e uno da 2MP per la profondità di campo.

Sul frontale, non manca un display super ampio da 6,7″ con risoluzione FHD+, refresh rate da 90Hz e rapporto d’aspetto 21:9. Infine, ciliegina sulla torta, due sensori fotografici dedicati ai selfie: uno da 16MP standard e uno da 8MP dedicato alle macro.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, con supporto al 5G, che adesso porti a casa a prezzo eccezionale! Su eBay, puoi avere Motorola Moto G 5G Plus a 179€ appena con spedizioni assolutamente gratis: ricordati di usare il codice sconto “PRIMAVERA21” per ottenere il massimo dello sconto.

Un affare destinato a durare poco, ci sono pochi pezzi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone