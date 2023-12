Motorola Moto Edge 30 Fusion in offerta a metà prezzo su Amazon (-51%)

Il Motorola Moto Edge 30 Fusion è un dispositivo 5G che offre un’esperienza di smartphone avanzata con prestazioni di alto livello e una fotocamera versatile. Se sei abbastanza svelto, oggi su Amazon puoi acquistarlo a soli 332,10€, godendo di uno sconto del 51% rispetto al prezzo consigliato di 679,90€.

La tripla fotocamera da 50 MP è una delle caratteristiche distintive di questo smartphone. Con stabilizzazione ottica e una combinazione di ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel, cattura dettagli eccezionali sia nelle foto da vicino che da lontano. Questa potente fotocamera è in grado di offrire risultati sorprendenti, garantendo che tu possa immortalare ogni momento in modo chiaro e nitido.

Il display FHD+ OLED da 6.5″ con frequenza di aggiornamento di 144 Hz è uno spettacolo per gli occhi. Con colori intensi e luminosi, il display offre un’esperienza visiva straordinaria, perfetta per guardare i tuoi contenuti preferiti in modo più fluido e reattivo.

Il Moto Edge 30 Fusion è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 888+, progettato per fornire prestazioni ottimizzate per la velocità 5G. Questa connettività ultraveloce consente di scaricare file in pochi secondi e di sperimentare prestazioni di livello superiore.

La batteria da 4400 mAh garantisce una durata eccezionale, e la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt consente di ottenere oltre il 50% della carica in soli 15 minuti. Questo significa che puoi utilizzare il tuo smartphone senza preoccuparti di rimanere senza batteria durante la giornata.

Il Motorola Moto Edge 30 Fusion è uno smartphone potente e versatile, che si distingue per un design moderno, prestazioni elevate e un comparto fotografico allo stato dell’arte. Oggi può essere tuo a metà prezzo, ma devi fare in fretta: sta andando rapidamente a ruba…

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.