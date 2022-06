Motorola Moto Edge 20, display STREPITOSO a prezzo REGALO (-42%)

Se per te il display di un telefono è una delle caratteristiche più importanti e su cui non transigi, allora l’incredibile offerta eBay sull’ottimo Motorola Moto Edge 20 è fatta apposta per te. Infatti, con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo di listino ad appena 259€, il device di Motorola ti assicura un’esperienza visiva che ti lascerà senza fiato sin dalla prima accensione.

Non lasciarti ingannare dal prezzo così contenuto né dal forte sconto che accompagna il Moto Edge 20: il device ha tutto ciò che stai cercando in un device di fascia medio alta, a partire ovviamente dal display.

Motorola Moto Edge 20 è in offerta folle su eBay a 259€ con il 42% di sconto

Il pannello OLED da 6.7 pollici è uno dei pochissimi al mondo a spingersi fino a 144 Hz, un valore che non trovi nemmeno negli ultimi smartphone di fascia premium di Apple o di Samsung. Al prezzo di un comune smartphone di fascia economica, invece, Motorola Moto Edge 20 ti stupisce con un display glorioso, ad altissima risoluzione e con una perfetta calibrazione dei colori.

Display a parte, il telefono ha dalla sua un potente processore octa core 5G di ultima generazione e 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno in grado di avviare ogni applicazione all’istante, mentre la batteria da 4000 mAh dispone del supporto alla ricarica rapida che ti offre tantissime ore di utilizzo anche a seguito di appena 30 minuti di ricarica. Con uno spessore di appena 7 mm che ti assicura estrema maneggevolezza in ogni situazione, sul retro è presente una fotocamera tripla con un sensore principale da 108 MP con zoom 30X.

Cosa stai aspettando? Acquista subito lo smartphone di Motorola ora che è in offerta su eBay con il 42% di sconto: ti assicuriamo che non te ne pentirai.

