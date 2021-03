Sei in cerca di uno smartphone? Motorola Moto E7 Plus è in offerta su Amazon a soli 119,70€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto effettivo di 50,29 che rende subito più economico il device. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Motorola Moto E7 Plus: le specifiche di questo smartphone

Nella sua colorazione Navy Blue, Motorola Moto E7 Plus non passa inosservato. Nonostante il design sia molto accattivante, il vero lato positivo risiede nelle componenti.

Il display Max Vision HD+ da 6.5 pollici è garante di un’esperienza visiva immersiva e adatta alla visione di contenuti in streaming. Lo schermo, inoltre, viene interrotto da un piccolo notch a goccia centrale che ospita la fotocamera frontale.

Il processore Qualcomm Snapdragon 460 abbinato ai 4 GB di RAM e ai 64 GB di memoria di archiviazione lo rendono prestante nelle funzioni quotidiane. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 512 GB grazie all’utilizzo di una MicroSD.

Degno di nota è il comparto fotografico che vanta una doppia fotocamera posteriore con lente principale da 48 MP. Ammontano a 8 i megapixel della fotocamera frontale e dedicata ai selfie. I video vengono registrati in Full HD a 30 fps.

Vera chicca di questo smartphone è la batteria integrata da 5000mAh che garantisce un utilizzo duraturo e che può arrivare a fine giornata senza problemi. Supporta la ricarica a 10 W.

Tra le features sono da citare il lettore d’impronte digitali e lo sblocco con il viso, il jack audio da 3,5 mm e i servizi di geolocalizzazione.

Questo smartphone Motorola supporta la connettività 4G ed è Dual SIM.

