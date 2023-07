Motorola Moto E32s: poco più di 100€ per un device TUTTOFARE (offerta PRIME DAY)

Se state cercando un nuovo budget phone entry level che non costi troppo ma che sia in grado di fare tutte le classiche operazioni da “smartphone”, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze (e per le vostre tasche). Si chiama Motorola Moto E32s ed è un prodotto veramente eccellente. Grazie alle offerte del Prime Day di Amazon si porta a casa con un prezzo praticamente irrisorio: solo 103,50€ e le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo.

Vi citiamo poi che la consegna è celere e immediata; questo implica che godrà di numerosi vantaggi con il noto portale di e-commerce americano. Uno fra tutti? La possibilità di fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto oppure, perché no, anche la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate? A questo prezzo potrebbe andare a ruba, o peggio, potrebbe terminare la promozione a momenti. Non lasciatevelo sfuggire.

Motorola Moto E32s: il miglior device per la quotidianità

Questo Motorola Moto E32s è uno smartphone in grado di fare tutto: va benissimo per i social, per le email, per la navigazione web, per fare due foto al volo, ma non solo. Nello specifico, vediamo che dispone di uno schermo ampio e risoluto; è un pannello Max Vision da 6,53″ con refresh rate da 90 Hz, ci sono tre fotocamere con sensore principale da 16 megapixel, troviamo una batteria da 5000 mAh e il processore è un potente octa-core MediaTek Helio G37 che fa girare fluide le principali app come WhatsApp, Telegram, Gmail, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e non solo.

Ottima la fotocamera che vi farà realizzare immagini bellissime in ogni contesto e poi, con 4 GB di RAM potrete usare più app, una dopo l’altra, senza lag o rallentamenti. Lo storage a bordo è da 64 GB ma volendo, potrete espandere la memoria mediante delle comodissime schedine microSD. A soli 103,50€ è un vero best buy.

