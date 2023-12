Motorola Moto E32s: costa meno di 100€ ma è FAVOLOSO

Se sei alla ricerca di uno smartphone potente ma economico, che sia in grado di offrire prestazioni affidabili, e che abbia, al tempo stesso, un design accattivante e un prezzo conveniente, il Motorola Moto E32s è ciò che farà sicuramente al caso tuo. Con un costo incredibilmente basso di soli 99,90€ su Amazon, comprensivo di spese di spedizione e IVA, non potrai proprio lasciartelo sfuggire, ma sii veloce. La consegna sarà celere e immediata con il servizio di Prime e potrai anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e la garanzia è di due anni con assistenza tecnica dedicata. Il modello in sconto è quello in colorazione “Misty Silver” e ha 4 GB di RAM e 63 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile con la microSD.

Motorola Moto E32s: ecco perché comprarlo

Non lasciarti ingannare dal prezzo conveniente, il Motorola Moto E32s è dotato di un processore robusto che garantisce un’esperienza utente fluida e reattiva. Sarai in grado di eseguire le tue applicazioni preferite, navigare in modo efficiente e goderti le performance generali del telefono senza lag o intoppi. Lo smartphone è dotato di un display ampio da 6,53″ che offre colori brillanti e dettagli nitidi. C’è perfino il refresh rate da 90 Hz per vedere i tuoi contenuti in modo fluido e piacevole.

Cattura ogni momento con la fotocamera versatile del Moto E32s. La sua main camera da 16 Mpx offre la possibilità di scattare foto chiare e nitide, mentre la selfiecam è perfetta per selfie di alta qualità. Con una capacità ottimizzata grazie alla batteria da 5000 mAh, potrai utilizzare il telefono per lunghe giornate senza preoccuparti di rimanere senza carica. Le finiture del device di alta qualità lo rendono piacevole da tenere in mano. Non lasciartelo sfuggire: a soli 99,90€ è un super best buy.

