Motorola Moto E32 è in offerta a meno di 120€ su Amazon: NON HA RIVALI

Trovare lo smartphone giusto spendendo meno di 120 euro non è semplice. Le alternative di buona qualità sono poche e il rischio di puntare su di uno smartphone troppo basilare è concreto. Un’ottima opzione, in questo momento, è rappresentata dal Motorola Moto E32. Si tratta di un dispositivo equilibrato e completo, con buone specifiche ed una marcia in più rispetto ai concorrenti in questa fascia di prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto E32 al prezzo scontato di 117 euro invece di 179,90 euro. Si tratta di un taglio di prezzo del 35% che consente di risparmiare oltre 60 euro sul modello che diventa l’entry level perfetto, con buone prestazioni e un’autonomia ben al di sopra della media. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Motorola Moto E32: ora in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Il Motorola Moto E32 può contare su di un ottimo rapporto qualità/prezzo. Lo smartphone è dotato di un display da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz e risoluzione HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Unisoc T606 Octa Core, in grado di offrire prestazioni ottimali in rapporto alla fascia di prezzo. A completare la scheda tecnica troviamo 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage, una batteria da 5.000 mAh ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 16 Megapixel.

