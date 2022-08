Motorola Moto E32: costa POCO, ma offre tantissimo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone super economico, compatto ma che vanta caratteristiche interessanti ad un prezzo tutto sommato molto contenuto. Ci riferiamo al Moto E32 di Motorola, un budget phone destinato a “tutti”; oggi può essere vostro con soli 119,99€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Non aspettatevi i miracoli, certo, ma è un device valido pensato per essere un perfetto “muletto” da portare in vacanza o un telefono per chi non cerca le features di ultima generazione.

Motorola Moto E32: perché acquistarlo?

Sono tanti i motivi che potrebbero spingervi a comprare un prodotto del genere. Adesso vi elencheremo alcune delle sue caratteristiche così da farvi comprendere la bontà del dispositivo stesso.

In primo luogo citiamo lo schermo MaxVision con risoluzione HD+ da 6,5 pollici avente il refresh rate da 90 Hz; questo significa che il terminale si vedrà bene in ogni contesto. È un’unità ovviamente LCD che garantisce fluidità, piacevolezza d’uso e non solo. I vostri contenuti risulteranno così vibranti, freschi e nitidi come non mai.

La batteria da 5000 mAh vi porterà sempre a cena, anzi. Potrete farci due giorni di utilizzo senza il minimo problema. Avrete così tutta l’energia per affrontare un weekend fuori porta, per giocare, telefonare, navigare su Internet, controllare le mail, il lavoro, per chattare e non solo.

La fotocamera selfie vi farà fare autoscatti e videocall in alta risoluzione mentre posteriormente troveremo un modulo fotografico composto da tre sensori. Il principale è da 16 Megapixel. Potrete fare splendidi ritratti, foto macro e non solo.

Moto E32 ha potenza da vendere grazie al processore octacore Unisoc T606 integrato. Sotto la scocca c’è anche lo storage da 64 GB espandibile mediante microSD fino a 1 TB.

A soli 119,99€ non potete lasciarvelo sfuggire. Ripeto: è perfetto per ogni contesto, ma non chiedetegli troppo. La batteria poi, sarà la killer feature suprema in grado di garantire un’autonomia da paura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.