Motorola Moto e13, solo su eBay il budget phone CROLLA ad appena 85€

Può sembrarti un errore di prezzo ma è tutto vero: quest’oggi lo smartphone Android super economico Motorola Moto e13 è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, complice uno sconto immediato del 35%, il device della casa alata crolla ad appena 85€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Nonostante il prezzo così vantaggioso, lo smartphone di Motorola è ideale per un utilizzo quotidiano senza brutte sorprese: è ideale per telefonare, chattare sui social, navigare in rete, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Motorola Moto e13 costa una sciocchezza su eBay: occasione irripetibile

Munito di un display HD+ da 6.5 pollici accompagnato da una fotocamera centrale perfetta per scattare selfie di qualità, Motorola Moto E13 ruota attorno una scheda tecnica che va dritta al sodo. Sotto il cofano, infatti, è presente un processore octa core, una mega batteria da 5000 mAh e addirittura Android 13 – non una cosa di poco conto considerando il prezzo di vendita.

Il tutto, inoltre, è impreziosito da un audio di tutto rispetto con speaker Dolby Atmos (ricordiamo che stiamo parlando di un device venduto ad 85€) e una fotocamera doppia posteriore con un sensore principale da 13 MP.

Inutile girarci intorno: non è possibile acquisare uno smartphone Android economico ma di qualità a un prezzo più conveniente di quello odierno di eBay. Metti subito nel carrello il Motorola Moto e13 per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

