Motorola Moto E13: solo 79€ per uno smartphone low-cost ma potente

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone low-cost veramente incredibile; costa pochissimo (solo 129,90€) ma grazie gli sconti di Amazon potrà essere tuo per soli 79,00€, spese di spedizione incluse. Si chiama Motorola Moto E13 ed è un best buy assoluto alla cifra a cui viene proposto oggi, ma affrettati. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, non lasciartelo sfuggire.

Motorola Moto E13 su Amazon a meno di 80€: best buy assoluto

Il Motorola Moto E13 presenta un design semplice ma moderno, con linee pulite e una costruzione robusta. Il dispositivo è leggero e comodo da tenere in mano, rendendolo ideale per un uso quotidiano. Il suo display è un pannello LCD da 6,5 pollici con una risoluzione HD+, perfetto per un utilizzo social, per le chiamate, le mail e i messaggi.

Sotto il cofano, lo smartphone di Motorola è alimentato da un processore quad-core abbinato a 2 GB di RAM per un multitasking essenziale ma privo di lag. Anche se non è destinato a competere con i prodotti di fascia alta in termini di prestazioni, offre comunque un’esperienza fluida con la maggior parte di applicazioni.

Il modulo fotografico è composto da una singola lente posteriore da 13 megapixel che offre scatti decenti in condizioni di luce ottimale., coadiuvata dall’intelligenza artificiale. Presente anche il flash LED. La selfiecam da 5 megapixel consente di fare buoni autoscatti e ottime videochiamate.

Il telefono dispone della connettività 4G LTE, del Wi-Fi, del Bluetooth e anche del GPS. Non manca poi un jack per le cuffie da 3,5 mm. Ottima la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica da 10W via cavo (USB Type-C). A bordo troviamo 64 GB di memoria, ulteriormente espandibili mediante microSD. Pesa pochissimo (190 grammi) ed è sottilissimo: solo 8,49 mm di spessore.

A soli 79,00€ questo Motorola Moto E13 è un vero best buy, non lasciartelo sfuggire: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o l’offerta potrebbe finire a breve.

