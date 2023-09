Motorola Moto E13: solo 79€ per uno smartphone INCREDIBILE

Oggi vi consigliamo uno smartphone economico, leggero, con prestazioni decenti, un design accattivante e un prezzo super accessibile a tutti. Ebbene, girovagando su Amazon abbiamo scoperto che Motorola Moto E13 costa solo 79,00€, spese di spedizione incluse. È un gadget incredibile che non potete proprio lasciarvi sfuggire ma siate veloci: le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe finire da un momento all’altro.

Motorola Moto E13: semplice, ma essenziale

Il Moto E13 presenta un design semplice ma elegante. La scocca posteriore è realizzata in plastica di buona qualità e offre una presa confortevole. È disponibile in diverse opzioni di colore (quello che vi consigliamo noi è in “Cosmic Black”), il che vi consente di scegliere il look che preferite. Sul lato anteriore, troverete un display da 6,5 pollici con una risoluzione HD+, perfetto per l’uso quotidiano.

Per un telefono di questa fascia di prezzo, le prestazioni sono sorprendentemente buone. Sotto la scocca il terminale è alimentato da un processore octa-core, affiancato da 2 GB di RAM. Questa combinazione offre una buona fluidità per le attività di base come la navigazione web, l’uso delle app di messaggistica e la visualizzazione di contenuti multimediali. Ottimo lo storage da 64 GB, espandibile mediante microSD. Presenta poi una fotocamera posteriore da 13 MP con intelligenza artificiale che cattura foto accettabili in condizioni di luce ottimale.

Uno dei punti di forza dello smartphone low-cost di Motorola è la sua autonomia. Con una batteria da 4000 mAh, il telefono è progettato per durare tutto il giorno con un uso intenso. Arriva con Android 11, il che significa che avrete accesso alle ultime funzionalità e alle migliori app disponibili sul sistema operativo di casa BigG. A soli 79,00€ questo è un gadget imperdibile, ma siate veloci. Le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo del dispositivo.

