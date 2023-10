Motorola Moto E13: prezzo RIDICOLO, costa solo 77€, comprane uno ADESSO

Se state cercando uno device da utilizzare come “muletto” in caso di emergenza, magari per portarlo in giro quando siete sulla spiaggia e non volete lasciare il vostro daily driver principale, o perché no, se volete un dispositivo per avere backup sempre pronto in caso di guasto o rottura di quello principale, oggi vi consigliamo un’offerta che, secondo noi, è semplicemente meravigliosa. Motorola Moto E13 infatti, costa solo 77,50€, spese di spedizione incluse.

Motorola Moto E13: un best buy senza rivali

Con un prezzo così irrisorio non potete lasciarvelo sfuggire; è un buon prodotto anche se cercate un telefono smart da regalare ad un vostro parente “non proprio avvezzo alla tecnologia” o perché no, anche ad un giovane che si sta approcciando, per la prima volta, al mondo degli smartphone. Se lo prenderete dal noto portale di e-commerce americano poi, non pagherete nemmeno le spese di spedizione visto che saranno comprese nel costo dell’articolo. Vi invitiamo ad affrettarvi se siete interessati perché a questa cifra è veramente molto difficile trovare di meglio.

Ad ogni modo, anche se il costo è contenuto, Motorola Moto E13 si presenta come un telefono compatto ma risoluto, con uno schermo da 6,5 pollici HD+, con cornici discretamente sottili, con un notch a goccia per la selfiecam e una back cover ergonomica in policarbonato, resistente e piacevole al tatto così come alla vista: è disponibile in diverse colorazioni, anche se quella in sconto è la “Cosmic Black”. Il comparto fotografico prevede poi una singola fotocamera posteriore da 13 Megapixel con flash LED, ottima per il “punta e scatta”; per un utilizzo “generalista” è perfetta, a meno che non abbiate esigenze professionali. C’è una batteria capiente da 5000 mAh che, unita ad un SoC che consuma poco, assicurerà due giorni di utilizzo intenso con una singola carica. Infine, sappiate che è Dual SIM. Motorola Moto E13 è questo ed anche di più: su Amazon 77,50€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.