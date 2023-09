Motorola Moto E13 in grande offerta a 79 euro da MediaWorld

Il Motorola Moto E13 è il nuovo base di gamma presentato dalla casa alata a inizio 2023. Il suo principale punto di forza è l’autonomia da oltre 36 ore, grazie alla generosa batteria presente al suo interno. In generale, stupisce in positivo per un ottimo equilibrio, elemento che è difficile ritrovare negli smartphone più economici e che invece rappresenta un tratto distintivo dei migliori medi di gamma attualmente sul mercato.

Di solito il prezzo si aggira intorno ai 100 euro, oggi invece lo puoi acquistare in offerta sul sito di MediaWorld a soli 79 euro, a fronte di un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 129,99 euro. Tutto merito della promozione Red Weekend Solo Online lanciata per questo fine settimana. E in più benefici anche della spedizione gratuita.

Motorola Moto E13 in super offerta con la promo Red Weekend di MediaWorld

Il Moto E13 protagonista dell’offerta di MediaWorld è dotato di un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+. Si tratta di un buon pannello, che offre una piacevole esperienza visiva se ami guardare sul tuo telefono film e serie TV.

Pollice in alto anche dal punto di vista della user experience. Sebbene non sia fulmineo come i migliori medi di gamma disponibili oggi sul mercato, il cui prezzo però è a volte anche 6-7 volte tanto quello dello smartphone di Motorola, il processore octa-core UNISOC Tiger T606 da 1,6 GHz e il sistema operativo Android 13 (Go edition) restituiscono un’esperienza utente di gran lunga superiore rispetto ai telefoni in vendita sotto i 100 euro.

Ma il vero fiore all’occhiello di questo nuovo base di gamma di Motorola è l’autonomia. Tutto merito della scelta da parte della casa alata di montare una batteria extra-large da 5.000 mAh, che porta il telefono a rimanere in funzione per circa un giorno e mezzo.

Approfitta ora dell’offerta di MediaWorld sul Motorola Moto E13 per portarti a casa uno dei migliori entry level del 2023 a soli 79 euro.

