Motorola Moto e13: il BEST BUY tra i budget phone CROLLA a 78€

La giornata inizia con una incredibile offerta Amazon che ha come protagonista l’apprezzatissimo e popolarissimo Motorola Moto e13. Etichettato come uno tra i migliori smartphone economici del momento, il device di Motorola crolla ad appena 78€ grazie a uno sconto immediato del 39%.

Sottile, leggero e con un design molto piacevole, il device della casa alata è perfetto per telefonare, chattare sui social, scattare foto, guardare video ad alta risoluzione e molto altro ancora.

Lo smartphone Motorola Moto e13 è in caduta libera su Amazon: affare d’oro

Nonostante il prezzo molto aggressivo lo smartphone Motorola monta un bel pannello da 6.5 pollici ad altissima risoluzione, una buona fotocamera frontale per selfie di qualità e un processore octa core affiancato da una mega batteria da ben 5000 mAh.

Come se non bastasse a tutto ciò si aggiunge l’audio Dolby Atmos – non trovi nessun altro smartphone Android sotto gli 80€ con questa specifica, te lo assicuriamo -, Android 13 e una fotocamera multipla posteriore con un sensore principale da 13 MP.

A un prezzo super aggressivo il Motorola Moto e13 è senza ombra di dubbio lo smartphone Android da acquistare ad occhi chiusi; ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e, inoltre, ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.