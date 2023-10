Motorola Moto E13: BEST BUY a soli 74€ su Amazon

Se siete alla ricerca di uno smartphone piccolo e compatto, che magari non costi troppo, e che sia perfetto per le operazioni più comuni, oggi vogliamo proporvi il meraviglioso Motorola Moto E13, un prodotto che è sì di fascia bassa, ma presenta specifiche degne di un midrange molto più costoso. Pensate che ve lo potrete portare a casa con un costo irrisorio: solo 74,00€, spese di spedizione incluse, con tantissimi vantaggi al seguito.

Motorola Moto E13: il telefono da acquistare oggi

Il prezzo è super contenuto e noi vi invitiamo ad approfittarne prima che sia troppo tardi. La promozione su Amazon potrebbe finire a breve o peggio, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Siate veloci, dunque e fatelo vostro adesso. Fra le altre cose, c’è la consegna celere e gratuita con Prime: ciò implica che in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; volendo, potreste anche optare per la spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Avrete poi diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con gli operatori del sito e c’è perfino il reso gratis entro un mese dall’acquisto in caso di ripensamenti o di gravi problematiche.

Questo è un telefono veramente incredibile: è piccolo e compatto ma presenta specifiche al top degne di nota. Ha uno schermo da 6,5″ con risoluzione HD+, perfetto per vedere contenuti online, per chattare, messaggiare e navigare sul web, ma non solo. Il processore spinge in tutte le operazioni quindi non andrà a rallentare il sistema durante l’esecuzione di una determinata applicazione. Vi ricordiamo poi che c’è una batteria da 5000 mAh che assicura due giorni di utilizzo intenso con una singola carica. Ottima la fotocamera da 13 Megapixel con AI per scatti e video di altissima qualità. Con un prezzo di soli 74,00€, questo Motorola Moto E13 è un vero best buy.

