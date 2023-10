Motorola Moto E13: bastano 76€ per portarvelo a casa

Il meraviglioso budget phone Motorola Moto E13 è un prodotto piccolo ma concreto, potente, risoluto e ha un prezzo di listino molto conveniente. Tuttavia, con gli sconti folli di Amazon sarà vostro ad una cifra praticamente irrisoria. Pensate che bastano solo 76€ per portarvelo a casa e non dovrete nemmeno pagare le spese di spedizione. Incredibile, vero? Lo trovate, ovviamente, sul noto portale di e-commerce e la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita.

Non lasciatevi ingannare dal costo contenuto: qui ci troviamo di fronte ad un device che è perfetto per l’utilizzo quotidiano, per la gestione dei social, per la messaggistica online, per le telefonate, per le mail e non solo. Volendo, è anche ottimo per qualche giochino “mordi & fuggi”. Non lasciatevelo sfuggire; il modello in sconto presenta 2 GB di RAM e 64 GB ma si può espandere la memoria mediante microSD. La colorazione è la Cosmic Black e c’è il supporto al Dual SIM.

Motorola Moto E13: tanti motivi per comprarlo

Oltre ad avere una scheda modesta ma interessante, Motorola Moto E13 presenta una batteria capiente da 5000 mAh che garantisce un giorno e mezzo (anche due, volendo) con una singola carica. Ci sono gli speaker con supporto al Dolby Atmos per un sound incredibile e lo schermo è un pannello LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+, perfetto per la visione dei contenuti sui social network e per qualche video su YouTube.

Non dimenticate che questo è uno smartphone sottile e leggero: pesa solo 190 grammi e ha uno spessore di 8,49 mm. C’è una singola fotocamera ma dispone dell’AI per scattare foto nitide anche al buio e realizzare video di qualità cinematografica. Non lasciatevelo sfuggire: a soli 76,00€, spese di spedizione incluse, è veramente un best buy. C’è la consegna celere e avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.